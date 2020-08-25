  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:08:30 -
Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi’de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘halk süt’ dağıtımı s..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı