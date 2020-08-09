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Aktüel

Pakistan'da sel: 57 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:02:31 -
Pakistan'da sel: 57 ölü

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.



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