Pakistan'da saldırı! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'ın Lahor şehrinde bir patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Pakistan'ın doğusundaki Lahor şehrinde bir bombalı saldırının düzenlendiği bildirildi.
Pakistan polisinden yapılan açıklamada, Lahor şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi ölürken 26 kişi ise yaralandı.
Patlamanın, bölgedeki bir motorsiklete yerleştirilen zaman ayarlı patlayıcının infilak etmesi suretiyle gerçekleştiği kaydedildi.
Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Osman Buzdar, saldırının bölgedeki kamu düzenini sabote etmeyi amaçladığını savundu.
Saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.
Kaynak: Mepa News