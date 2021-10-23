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Dünya Pakistan'da protestolar yeniden patlak verdi
Dünya

Pakistan'da protestolar yeniden patlak verdi

Pakistan'da, liderleri serbest bırakılmayan Tahrik-i Lebbeyk (TLP) destekçileri yeniden sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 10:17:00 -
Pakistan'da protestolar yeniden patlak verdi

Tahrik-i Lebbeyk (TLP) destekçileri, Pakistan hükümetinin liderlerini serbest bırakmaması sonrasında yeniden sokaklara döküldü.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret nedeniyle Fransız büyükelçinin sınır dışı edilmesini talep eden Tahrik-i Lebbeyk (TLP) liderinin tutuklanması sonrasında binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Lahor kentinde gözaltına alınan TLP lideri Saad Hüseyin Rizvi, Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda kitlesel gösterilere başlayacaklarını açıklamıştı.

Pakistan'da 13 Nisan'da patlak veren gösterilerde ölen ve yaralanalar olmuştu.

TLP'ye "Pakistan yönetiminin verdiği sözlerin tutulmaması" ve grubun lideri Rizvi'nin serbest bırakılmaması sonrası protestolar yeniden patlak verdi.

Gösteriler özellikle ülkenin doğusundaki Lahor şehrinde yoğunlaşıyor.

Protestocular, TLP lideri Saad Hüseyin Rizvi’nin serbest bırakılmasını talep ediyor. Aynı zamanda göstericiler, Pakistan yönetiminin, TLP ile geçtiğimiz aylarda yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğini ifade ediyor.

TLP üyeleri, başkent İslamabad’a yürümek istiyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Şimdiye kadar en az 3 polisin yanı sıra 5 TLP mensubu da yaşamını yitirmiş durumda. Yüzlerce TLP mensubu da güvenlik güçlerinin saldırılarında yaralandı.

Pakistan yönetimi, gösterileri durdurmak ve protestocuların İslamabad’a ulaşmasını önlemek üzere ordu güçlerini devreye sokmuş durumda.

TLP ise, protestoların grubun lideri Rizvi serbest kalana kadar süreceğini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

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