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Pakistan’da polis kontrol noktasına saldırı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bir polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:02
Pakistan’da polis kontrol noktasına saldırı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bir polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.


Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bulunan bir polis kontrol noktasına bir motosiklet sürücüsü tarafından açılan ateş sonucu 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ise ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenmeyen saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan polis memurunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:02
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