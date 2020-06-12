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Aktüel

Pakistan’da patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Pakistan’da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:35:51 -
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Pakistan’da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.


Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Rawalpandi kentindeki Saddar bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Polis, patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeritleri ile kapattı. Patlamanın neden meydana geldiği hakkında kesin bir bilgi olmadığı ifade edilirken, bisiklete yerleştirilmiş bir bombanın patlatılmış olabileceğinden şüphelenildiği açıklandı.

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