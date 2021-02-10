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Dünya Pakistan'da olay! Çok sayıda gözaltı var
Dünya

Pakistan'da olay! Çok sayıda gözaltı var

Pakistan'da sendika temsilcilerinin maaş zammı talebiyle düzenlediği gösterilerde olaylar çıktı. Meydana gelen olaylarda 20'den fazla kilşi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 17:47:00 -
Pakistan'da olay! Çok sayıda gözaltı var

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenleyen kamu çalışanlarına polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgedeki İçişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, maaşlarına zam yapılmasını ve gözaltına alınan sendika temsilcilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan protestocuların bir kısmı yolu trafiğe kapattı.

Emniyet güçleri ise 20’nin üzerinde göstericiyi gözaltına aldı. Grup ile polis arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler de polise taş ve sopalarla karşılık verdi.

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