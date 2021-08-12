  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'den açıklama! Asker gönderecekler
Akkuyu 4. ünitenin inşası için hazırlıklar yapılıyor
O ülkede 800 bin Yemenli sınır dışı edilecek!
Bolu’da ormanlar jandarma tarafından termal drone ile denetleniyor
Dünya Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı
Dünya

Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı Pakistan Mühimmat Fabrikası (POF) tesislerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:10:00 -
Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Rawalpindi kentindeki Wah Cantt bölgesinde bulunan ve Savunma Bakanlığına bağlı Pakistan Mühimmat Fabrikası (POF) tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın "teknik bir arıza" nedeniyle meydana geldiğini ifade edilerek, olayın POF'a bağlı teknik acil müdahale ekibi tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, patlamanın etkisi ile fabrika çevresinde bulunan birçok evin camlarının kırıldığı bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay