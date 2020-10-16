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Aktüel Pakistan’da muhalefet partilerinden hükümet karşıtı miting
Aktüel

Pakistan’da muhalefet partilerinden hükümet karşıtı miting

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:41:29 -
Pakistan’da muhalefet partilerinden hükümet karşıtı miting

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’da bir araya gelen 11 muhalefet partisi, Pencap'ta hükümet karşıtı miting düzenliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan siyasi partiler eyaletin Gujranwala şehrinde ilk mitinglerini gerçekleştiriyor.

Aralarında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) gibi muhalif partilerin bulunduğu söz konusu hareketi destekleyen binlerce kişi Cinnah Stadyumu’nda bir araya geldi.

Mitinge katılan isimler arasında PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, PPP lideri Bilawal Butto Zerdari ve JUI-F lideri Mevlana Fazlur Rehman bulunuyor.

Zerdari, gün içerisinde yaptığı açıklamada, muhalefetin işsizlik, enflasyon ve yoksulluğa karşı sokaklara indiğini belirtti.

Öte yandan, eski Başbakan ve PML-N'nin eski Genel Başkanı Navaz Şerif'in söz konusu mitingde görüntülü olarak konuşma yapması bekleniyor.

20 Eylül’de oluşturulan PDM hareketi, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini ve hükümetin askerin bir "kuklası" olduğunu öne sürüyor.

Gujranwala'daki bu miting, PDM’nin gelecek haftalarda ülke çapında yapmayı planladığı protesto ve halka açık toplantılardan ilkiydi.

Hareketin temsilcileri, Ocak 2021’de başkent İslamabad’a yürüyüşe çıkmadan önce Başbakan Han’ın istifasını talep ediyor.

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