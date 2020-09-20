Pakistan'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü
ANKARA (AA) - Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında dün gece çatışma yaşandığı bildirildi.
Çatışmada Pakistan ordusuna mensup 2 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.