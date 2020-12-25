  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor
Aktüel

Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:55:12 -
Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah doğumunun 144’üncü yılında anılıyor.

1876'da Karaçi’de dünyaya gelen Cinnah'ın doğum yıl dönümü olan 25 Aralık'ta ülke genelinde siyasi mücadelesinin, liderliğinin ve kişisel hayatının ele alındığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Devlet erkanı ve vatandaşların katılımıyla Cinnah'ın Karaçi'de "Mezar-ı Kaid" olarak isimlendirilen kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Ulusal bir anıt ve müze haline dönüştürülen Cinnah'ın Karaçi'de doğduğu Wazir Konağı da vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi platformlarda da Cinnah'ın yaşamının anlatılacağı seminer, konferans ve toplantılar tertip edildi. Televizyon kanalları da Cinnah’ın Pakistan mücadelesi ile ilgili özel programlar düzenliyor.

Başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda siyasetçi Cinnah'ın 144'üncü doğum yıl dönümüyle ilgili mesajlar yayımladı.

Cinnah, verem ve bağlı sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül 1948'de Karaçi'de hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence
Gündem

İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske ta..
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay