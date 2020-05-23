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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:27:38 -
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bini aştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1743 artarak 52 bin 437'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1101 oldu.

Son 24 saatte yapılan 14 bin 705 testten 1743'ünün pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 52 bin 437'ye çıkarken, toplam test sayısı 460 bin 692 olarak açıklandı.

En fazla vaka 20 bin 883'le Sindh eyaletinde, en az vaka 171'le Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Salgının ülkeye ulaştığı ilk gün olan 26 Şubat'tan bu yana 16 bin 653 kişi ise iyileşti.

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