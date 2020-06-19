Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 165 bini geçti

ANKARA (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 944 kişi artarak 165 bin 62'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre son 24 saatte 136 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 3 bin 229 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 824 testin yapıldığı Pakistan'da 4 bin 944 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 165 bin 62, toplam test sayısı ise 1 milyon 11 bin 106 olarak açıklandı.

Bu sayılarla Pakistan, Worldometer sitesinin verilerine göre günlük vaka artışında ve ölüm sayısında dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Ülkede en fazla vaka, 62 bin 269 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 769 kişiyle Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pakistan'da ilk vakanın tespit edildiği 26 Şubat'tan bu yana 61 bin 383 kişi ise virüse yakalandıktan sonra iyileşti.