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Aktüel

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

2020-04-29 19:00:51 -
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 404 kişi artarak, 15 bin 289'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatteki 8 ölümle birlikte toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 335 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 530 testin yapıldığı ülkede, 404 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 15 bin 289'a, toplam test sayısı ise 165 bin 911'e çıktı.

Salgının ülkeye ulaştığı ilk gün olan 26 Şubat'tan bu yana iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 425 olarak açıklandı.


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