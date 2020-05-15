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Pakistan'da Kovid-19 ölü ve vaka sayısı beklenenin altında

Başbakan Han: - "14 Mayıs'a kadar beklenen ölü ve vaka sayısının altındayız" - "Kısıtlamalarla virüsü yavaşlatabiliriz ama durduramayız. Virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:23:15 -
Pakistan'da Kovid-19 ölü ve vaka sayısı beklenenin altında

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili daha kötümser beklentilere işaret ederek bu süreçte ortaya çıkan rakamların kötü senaryoları doğrulamadığını söyledi.

Han, 14 Nisan-14 Mayıs arasında ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 52 bini, ölü sayısının 1300'ü aşacağına yönelik tahminleri hatırlatarak, "Beklenen vaka sayısı ve ölü sayısının altındayız. Hastaneleremiz beklenen yoğunluğu yaşamadı." diye konuştu.

Han, sağlık, yatırım, ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlarla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkede bugün itibarıyla Kovid-19'dan yaklaşık 37 bin vaka ile yaklaşık 800 ölü olduğunu, önümüzdeki dönemde yaşanacak artışa hazır olduklarını söyledi.

Hastane ve sağlık personeli kapasitesini artırmaya yönelik çalıştıklarını kaydeden Han, "Her 100 vakadan 2 ya da 3'ü hastaneye kaldırılıyor ancak vaka sayımız artıyor, hastanelere yatan hasta sayımızın da artmasını bekliyoruz." dedi.

- "150 milyon kişi kısıtlamalardan etkilendi"

Ülkede sosyal ve ticari hayatta uygulanan kısıtlamaların 150 milyon Pakistanlıyı etkilediğini kaydeden Han, kısıtlamaların kaldırılmasıyla düşük gelirlilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çalışanların toplu taşıma yasağı nedeniyle işe gitmekte zorlandığını söyleyen Han, eyalet yöneticilerine "Günde iki bin insanın öldüğü ABD'de bile toplu taşıma yasaklanmazken biz neden yasağı sürdürüyoruz" diye sordu.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yapılan eleştirilere cevap veren Han, "Bilim insanları bu yıl içinde bir aşı geliştirilemeyeceğini söylüyor. Kısıtlamalarla virüsü yavaşlatabiliriz ama durduramayız. Virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Pakistan tam manasıyla uygulanacak bir sokağa çıkma yasağını ve ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını kaldıramaz." dedi.




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