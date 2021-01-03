Pakistan'da korkunç olay! Çok sayıda kişiyi kaçırıp öldürdüler
Pakistan'da bir kömür madeninde çalışan işçileri dağa kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yetkililer, eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.
Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.