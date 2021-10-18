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Dünya Pakistan’da istihbarat sorunu çözüldü
Dünya

Pakistan’da istihbarat sorunu çözüldü

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı’nın atanmasına ilişkin sorunun sivil ve askeri liderler arasında dostane şekilde çözüldüğünü ve 22 Ekim’den önce atamasının gerçekleşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:31:00 -
Pakistan’da istihbarat sorunu çözüldü

Pakistan’da ordu tarafından 6 Ekim’de ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid’in yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum’un getirilmesine Başbakan İmran Han’ın henüz onay vermemesi, sivil ve askeri liderler arasındaki ilişkilere dair tartışmalara yol açmıştı. Ahmed, bu konuya dair hükümet ile ordu arasında çatlak olmadığını vurgulayarak, bazı unsurların son derece hassas kurumları tartışmalı hale dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi.

Han, devam etmesini istiyor

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan İmran Han, Afganistan’daki kritik durum sebebiyle mevcut ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid’in bir süre daha görevine devam etmesini istiyor.

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