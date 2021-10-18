Pakistan’da istihbarat sorunu çözüldü

Pakistan’da ordu tarafından 6 Ekim’de ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid’in yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum’un getirilmesine Başbakan İmran Han’ın henüz onay vermemesi, sivil ve askeri liderler arasındaki ilişkilere dair tartışmalara yol açmıştı. Ahmed, bu konuya dair hükümet ile ordu arasında çatlak olmadığını vurgulayarak, bazı unsurların son derece hassas kurumları tartışmalı hale dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi.

Han, devam etmesini istiyor

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan İmran Han, Afganistan’daki kritik durum sebebiyle mevcut ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid’in bir süre daha görevine devam etmesini istiyor.