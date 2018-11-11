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Pakistan'da İHA'larla 2 bin 714 kişi öldürüldü

ABD'nin Pakistan'da İHA'larla yürüttüğü 409 operasyonda 14 yılda 2 bin 714 kişi yaşamını yitirdi, 728 kişi yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:56
Pakistan'da İHA'larla 2 bin 714 kişi öldürüldü

ABD'nin Pakistan'da insansız hava araçlarıyla (İHA) yürüttüğü 409 operasyonda Ocak 2004'ten bu yana 2 bin 714 kişi yaşamını yitirdi, 728 kişi yaralandı.

India Times'ın Pakistan Ulusal Terörle Mücadele Otoritesinin raporuna dayandırarak hazırladığı habere göre, en fazla İHA operasyonu 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirildi.

Rapora göre, bu yıllar arasında düzenlenen 336 saldırıda 2 bin 282 kişi öldü, 658 kişi yaralandı.

Ülkenin Bajaur, Bannu, Hangu, Hayber, Kurram, Mohmand, Kuzey Veziristan, Nuşki, Orakzay ve Güney Veziristan bölgelerinde düzenlenen saldırılarda Ocak 2004'ten bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 714, yaralananların ise 728 kişi olduğu açıklandı.

Sadece 2010'da 775 kişi öldü

Sadece 2010'da düzenlenen 117 İHA operasyonunda 775 kişi öldü, 193 kişi yaralandı.

Taliban liderleri de öldürüldü

Operasyonlarda Pakistan Talibanı'nın liderleri de öldürüldü. 2016'da düzenlenen İHA operasyonunda örgüt liderlerinden Molla Ahtar Mansur öldürülürken diğer liderler ise Afganistan'daki İHA operasyonlarında hedef alındı.

Kuzey Veziristan, 289 ile en çok operasyon düzenlenen bölge oldu. Burada bin 651 kişi hayatını kaybetti, 421 kişi yaralandı.

Pakistan ise bu operasyonları "bağımsızlığının ihlali" olarak nitelendiriyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Rahil Şerif, 2016'da, Pakistan Talibanı liderlerinden Mansur'un öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Pakistan topraklarında yürüttüğü İHA faaliyetleri egemenlik alanımızın ihlali olup bir an önce durdurulmalıdır." demişti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:56
  1. Pakistan
  2. ABD
  3. İHA

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