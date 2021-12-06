Pakistan'da helikopter düştü
Pakistan'ın Siaçin bölgesinde ordu mensuplarına ait bir helikopter düştü. Meydana gelen olay sonrası iki pilot yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın kuzeyindeki Siaçin bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Ordu kaynaklarından yapılan açıklamada, Siaçin bölgesinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı belirtilen açıklamada pilotların cesetlerinin bölgeden tahliyesine başlandığı ifade edildi.
Siaçin bölgesi, Pakistan, Çin ve Hindistan arasındaki Karakurum sıradağları bölgesinde yer alıyor. Bölge aynı zamanda Himalayalar'ın batı uzantısı konumunda.
Kaynak: Mepa News