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Dünya Pakistan'da hastane yandı! 5 çocuk öldü
Dünya

Pakistan'da hastane yandı! 5 çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-09 16:12:00 -
Pakistan'da hastane yandı! 5 çocuk öldü

Pakistan'da hastanede çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sahiwal kentinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çıkan yangın sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.

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