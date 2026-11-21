Çin’den Washington’a dönerken Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşen ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın toplantısına telefonla katılan Trump, “Putin savaşı bitirmek istiyor, anlaşmanın yapılmasını istiyor, bundan yorulmaya başladı” dedi. Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e de “Friedrich, Putin’i arayabilirsin, böylece bir anlaşma sağlanabilir” diye seslendi.

ÇİN’DE TEHDİT ETMİŞTİ

Putin ise Trump’la Şencen’de yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna’nın 17 Kasım’da Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini söylemişti. Rus lider, “Misilleme eylemlerimiz, Ukrayna’nın köprüye yaptığından çok daha acı verici olacak” diyerek tehditte bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından önceki gece Rusya, Ukrayna’ya 100 balistik füze ve dronlarla geniş çaplı saldırı düzenledi. En az 8 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı saldırılarda Kiev’deki üç köprü hasar gördü; elektrik, ısınma ve su altyapısı kesintiye uğradı. Rusya’nın saldırıları ülkenin farklı bölgelerinde de hasara yol açtı.