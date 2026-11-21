BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.