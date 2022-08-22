Pakistan'da gerilim tırmanıyor! İmran Han için tutuklama emri

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında başlatılan emniyet işlemi, eski Başbakanın başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamaların üzerine gerçekleştirildi.

Han hakkında başlatılan işlemde, "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtildi.

Han'ın konuşmasında "halk arasında huzursuzluk ve terörü yaymayı" hedeflediği de kaydedildi.

Tutuklama emri çıkırtıldı

İmran Han için tutuklama emri çıkartıldı. Polislerin Han'ı tutuklamak için evinin önüne geldiği haberleri binleri sokaklara döktü.

Meydan okudu

Ali Amin Khan Gandapur sosyal medya hesabından ayptığı açıklamada "İmran Han ithal hükümet tarafından tutuklanırsa İslamabad'ı ele geçireceğiz. (Polise) Artık bu siyasi savaşın bir parçası olmayın. Aksi takdirde sizi polis olarak değil, Pakistan Demokratik Hareketi işçileri olarak görürüz." ifadelerini kullandı.

İç savaş uyarısı

Han, "Seçimlere yasal ve anayasal yollarla gitmemize izin verip vermeyeceklerini göreceğiz, aksi takdirde bu ülke iç savaşa sürüklenecek" diye konuşmuştu.

Komplo uyarısı yapmıştı

Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, daha önce yaptığı açıklamalarda, "sahte davalarla" gözaltına alınması konusunda komploların tasarlandığını öne sürmüştü.

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, dün, partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill'in işkence gördüğü gerekçesiyle başkent İslamabad'da protesto gösterisi düzenlemişti.

Fatma Cinnah Parkı'nda yaptığı açıklamada Han, İslamabad Emniyet Müdürü ve yardımcısını kastederek, onları bağışlamayacağını ve onlara karşı dava açacağını duyurmuştu.

Han, Şahbaz Gill'in polis gözetiminde bir süre daha kalmasına onay veren kadın yargıç Zeba Çaudri'ye karşı harekete geçeceğini belirtmişti.

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), eski Başbakan İmran Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.