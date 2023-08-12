Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!

Pakistan’da geçici hükümetin yeni başbakanı açıklandı. Hak Kakar, Pakistan’da gelecek yılın Mart ayında düzenlenecek genel seçimlere kadar ülkede başbakanlık yapacak.

Pakistan’da 2024 yılının Mart ayında yapılacak genel seçimlere kadar geçici hükümette başbakanlık yapacak isim belli oldu. Pakistan Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ana muhalefet lideri Raja Riaz’ın yeni başbakanı belirlemek için başkent İslamabad’da bir araya geldiği belirtildi.

YENİ BAŞBAKAN ANWAARUL HAK KAKAR

İki liderin yeni başbakanın kim olacağına ilişkin görüşmesi sonucu Belucistan Halk Partisi (BAP) Senatörü Anwaarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin ise atama kararını onayladığı belirtildi. Hak Kakar, Pakistan’da gelecek yılın Mart ayında düzenlenecek genel seçimlere kadar ülkede başbakanlık yapacak.

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