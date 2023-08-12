Almanlar şaştı: Türk Alman Üniversitesinde projelere art arda ödül yağdı! Yeni bir başlangıç için herkes peşine düştü

“Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi” Projesi kapsamında Dijital Patika Demoday, Proje Pazarı ve Proje Kapanış programı Beykoz’daki Türk Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi TGB Yönetim A.Ş. yürütücülüğündeki İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi” Projesi kapsamında “Demoday, Proje Pazarı ve Proje Kapanış” etkinliği Türk-Alman Üniversitesi Beykoz Yerleşkesi’nde yapıldı.

Programda, Dijitalpark Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız birer konuşma yaptı.

Konuşmacılar, girişimcilere başarılar diledi.

Proje tanıtımı ve sonuçları paylaşmak üzere proje koordinatörü Ayşegül Ökten bir sunum yaptı.

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Projenin serüvenini anlatan Ökten, “Projemizin ana hedefleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi adı altında Kuluçka Merkezi ve Tasarım- Prototipleme merkezi kurulmuş, Teknoloji ve İnovasyon Portalı aktif hale getirilmiş. ” dedi.

Eğitim ve mentorluk desteği alan girişimcilerin ve proje sahiplerinin ürünlerini yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlayan program kapsamında girişimciler, yatırımcılara iş fikirlerini sunma imkânına sahip oldu.

Bu kapsamda ticarileşme odaklı olarak bilginin yayılması, teknolojinin geliştirilmesini ve transferini destekleyen faaliyetler gerçekleştirildi.

Etkinliğe proje paydaşı olan 19 kuruluş ve başta ilgili sektörlerde faaliyet gösteren üyeler, melek yatırımcılar, Risk Sermayesi şirketleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi TGB Yönetim A.Ş.’de faaliyet gösteren şirket yetkilileri katıldı.

Dijital Patika Demoday yatırımcı desteğinin yanı sıra jüri değerlendirmesi sonucunda Sekoderma projesiyle birinci seçilen Berkay Reşat Bor isimli girişimciye 40.000 TL, Phoneq projesiyle ikinci seçilen Furkan Karayel’e 30.000 TL, Some Carbon projesiyle üçüncü seçilen Serhat Can Bayar’a ise 20.000 TL destek verildi.

Dijital Patika Ön Kuluçka yarışmacıları şu şekilde oluştu:

Aynısefa: Organik tarım ile üretilecek olan aynısefa bitkisinden hammadde, sabit yağ ve ilaç üretilmesine yönelik bir girişimdir.

Fikogya: Doğal ve yapay göllere evsel, endüstriyel ve doğal kaynaklı organik maddelerin suya girmesi sonucu suda bulunan mikroorganizmaların aşırı çoğalması ile suyun renginin yeşile dönmesi ve kötü koku oluşturmasını önlemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fish-Pro-Jel: Blok Atıklarından Jelatin ve Protein Üretimi: Su ürünleri işleme tesislerinde atık olarak nitelendirilen balık deri ve kılçıklarının önişlemlerden geçirilerek nihai ürün olarak protein tozu ve jelatin üretimi gerçekleştirilmesine yöneliktir.

Kariyerinn: Öğrencilere sınav hazırlık sürecinde ve kariyer yolculuğunda Koçluk – Mentorluk – Rehberlik ve Psikolojik destek gibi hizmetler sunan mobil uygulama geliştirilmesine yöneliktir.

Phoneq: Telefonlar için profesyonel çekim ekipmanları geliştiren ve üreten bir girişimdir.



Sekonderma: Sivilceler Atrofik ve Hipertrofik/keloid olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Atrofik sivilce izleri için ferulik asit, hipertrofik/keloid sivilce izleri için de resveratrolün etken maddeleri ile sivilce türüne özel ürün geliştirilmesine yöneliktir.

Some Carbon: Endüstriyel gazların fabrika bacalarından alınarak yeşil yakıtlara dönüştürülmesine yönelik bir girişimdir.

Ven Valfi İntraket: Kateterden dışarı kan akmasını önleyen intraket geliştirilmesine yönelik bir girişimdir.

Firemuss (Yangın Boğucu Biyolojik Toz): Atık beyaz kum midyesi kabuğundan yangın söndürücü biyolojik toz üretilmesine yönelik bir girişimdir.



Altelca Avıatıon: Yazılımsal ve donanımsal olarak ilk olduğunu düşünülen hareketli bir simülatör üretmeyi planlayan bir girişimdir.