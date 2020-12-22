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Dünya Pakistan'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistan'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:44:00 -
Pakistan'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Fabrikada kazan dairesinde patlama

Pakistan’ın Karaçi Kentinde bulunan bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.  Patlamanın etkisi ile çatısı çöken fabrikada, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmasından korkuluyor.

İlk belirlemelere göre 8 ölü, 31 yaralı

İlk belirlemelere göre patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğin aktarırken, fabrikanın patlama nedeni ile büyük hasar gördüğünü belirtti.

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