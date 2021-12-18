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Dünya Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama! 12 kişi öldü
Dünya

Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama! 12 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:06:00 -
Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama! 12 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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