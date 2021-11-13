  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan’da çatışma ve bombalı saldırı! 3 asker hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan’da çatışma ve bombalı saldırı! 3 asker hayatını kaybetti

Pakistan’da teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda bir asker ve güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma sonucu iki asker hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 22:13:00 -
Pakistan’da çatışma ve bombalı saldırı! 3 asker hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda bir asker ve güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma sonucu iki asker hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Belucistan’ın Turbat bölgesinde güvenlik güçleri teröristlerin bulunduğu bir yere baskın yaptı.

Çıkan çatışmada, iki asker hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Hayber Pahtunhva’nın Lakki Marvat bölgesinde ise teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.

ISPR'nin açıklamasında, her iki olayda da teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Bajaur bölgesinde bugün devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki polis ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper güçlerin silahı
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son te..
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bunu yapan insanların amel defteri kapanmayacak!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bunu yapan insanların amel defteri kapanmayacak!

“Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir." hadisinden örnek veren Diyanet İşleri B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay