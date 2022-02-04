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Dünya Pakistan'da çatışma! 3 saldırgan öldürüldü
Dünya

Pakistan'da çatışma! 3 saldırgan öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:20:00 -
Pakistan'da çatışma! 3 saldırgan öldürüldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Banjgur'da düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı ve 3 saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu, silahlı kişilerin Banjgur ve Naushki'de 2 Şubat'ta orduya yönelik saldırılarının ardından düzenlendi.

Banjgur'da 2 Şubat'ta silahlı kişilerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirmiş, 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Naushki'de ise saldırganların güvenlik kampına sızmaya çalışması sırasında yaşanan çatışmada 4 asker hayatını kaybetmiş, 9 saldırgan öldürülmüştü.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıları üstlenmişti.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

 

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