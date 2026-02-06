  • İSTANBUL
Dünya "Hac Yolu" bahanesiyle Kudüs Yahudileştiriliyor!
Dünya

"Hac Yolu" bahanesiyle Kudüs Yahudileştiriliyor!

Kudüs Valiliği, siyonist rejimin Silvan'da açtığı ve "Hac Yolu" olarak pazarladığı tünelin, Filistin tarihini çarpıtan ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesini hedefleyen tehlikeli bir proje olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu yolun Yahudi tarihine dayandırılmasının bilimsel ve tarihi hiçbir karşılığı olmadığı belirtildi.

Kudüs Valiliği, siyonist rejimin Silvan'da açtığı ve "Hac Yolu" olarak pazarladığı tünelin, Filistin tarihini çarpıtan ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesini hedefleyen tehlikeli bir proje olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu yolun Yahudi tarihine dayandırılmasının bilimsel ve tarihi hiçbir karşılığı olmadığı belirtildi.

Kudüs Valiliği, siyonist rejimin Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan beldesinde açtığı ve turizme sunduğu sözde "Hac Yolu" tüneline sert tepki gösterdi. Valilik, bu girişimin Filistin tarihini tahrif etmeye yönelik sistematik bir politika olduğunu ve işgalcilerin Kudüs'ü Yahudileştirme projelerine zemin hazırladığını açıkladı.

 

TARİH UYDURULUYOR!

Açıklamada, "Hac Yolu" adıyla sunulan güzergâhın, gerçekte Roma dönemine ait kademeli bir yol ile antik su kanallarından oluşan, Filistin'in çok katmanlı tarihinin bir parçası olan "Mezarlıklar Caddesi" adlı arkeolojik alan olduğu vurgulandı. Bu yolun, işgalcilerin iddia ettiği gibi Yahudi hac ritüelleriyle veya sözde dini anlatılarla hiçbir tarihsel bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

Kudüs Valiliği, siyonist rejimin arkeolojiyi bir silah gibi kullanarak Filistinlilerin binlerce yıllık varlığını silmeyi, yerine uydurma anlatılar yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti. Kudüs ve Filistin topraklarındaki tüm tarihi mirasın Filistin halkına ait olduğu vurgulanırken, bu mirasın "ithal yerleşimcilerle" ilişkilendirilmesinin açık bir tarih sahtekârlığı olduğu kaydedildi.

 

YER ALTINDAN YER ÜSTÜ TAHRİP EDİLİYOR

Valilik ayrıca, Silvan'ın altına açılan bu tünellerin onlarca evde çatlaklara ve zemin çökmesine yol açtığını, Filistinli ailelerin hayatını doğrudan tehdit ettiğini ve zorunlu göçü hızlandırmayı amaçladığını bildirdi. Bu nedenle UNESCO'ya acil çağrıda bulunularak, işgalcilerin yasa dışı kazılarının kınanması, tüm yerleşimci projelerinin durdurulması ve bu alanlara yönelik turistik faaliyetlerin yasaklanması istendi.

 

KUDÜS'Ü KORUMAK TÜM İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU

Açıklamanın sonunda, Kudüs'ün tarihi ve kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğu olduğu vurgulandı. Uluslararası toplumun sessizliğinin siyonist rejimi daha da cesaretlendirdiği belirtilerek, Kudüs'ün İslami ve Hristiyan mirasına yönelik saldırılara karşı derhal somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

