Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde
Sarı kod ile uyarılan Antalya'da dün gece saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, gündüz saatlerinde ise oluşan dev dalgalar dünyaca ünlü sahili beyaza bürüdü.
Sarı kod ile uyarılan Antalya'da dün gece saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, gündüz saatlerinde ise oluşan dev dalgalar dünyaca ünlü sahili beyaza bürüdü.
Dalgalar arasında martılar balık, kumların arasında ise define avcıları değerli eşya aradı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam ve bugün için 'sarı kod' uyarısı yapılan turizm kenti Antalya'da, gece saatlerinde başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde yağış etkisinin yitirirken, Konyaaltı Sahili'nde boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu.
Kıyı şeridine gelen vatandaşlar da, dalgaların dövdüğü sahili cep telefonlarıyla görüntüledi.
Konyaltı Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanda ise denizin rengi kahverengiye döndü.
Bu alanda bazı vatandaşlar sahilde dedektörle altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları ararken, bazıları da yine anı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.
Dalgaların kıyıya vurduğu noktalarda da martıların balık avlamak için sürekli dolaştığı görüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23