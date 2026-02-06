  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski askerden ülkeyi karıştıran sözler: F-35'ler bizi kurtarmaz, asıl kabusumuz Türkiye'nin o ülkeyle birleşmesi Başsavcı açıklamayı yaptı: Alman savaş gemilerine sabotaj girişimi Ve Al-Hilal, Yusuf Akçiçek için nihai kararı verip Fenerbahçe'ye bildirdi! Olmayınca olmuyor Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık düğmeye bastı! Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Maaş makası kapanıyor Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde Ünlü yönetmenin adı da belgelerden çıktı: Beyaz Saray ziyaretinde Epstein parmağı Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var! O gelişme akıllara getirdi ünlü ismi ama... Galatasaray 10 kuralı için Frattesi'den vazgeçti
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde
IHA Giriş Tarihi:

Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Sarı kod ile uyarılan Antalya'da dün gece saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, gündüz saatlerinde ise oluşan dev dalgalar dünyaca ünlü sahili beyaza bürüdü.

#1
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Dalgalar arasında martılar balık, kumların arasında ise define avcıları değerli eşya aradı.

#2
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam ve bugün için 'sarı kod' uyarısı yapılan turizm kenti Antalya'da, gece saatlerinde başlayan yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Sabah saatlerinde yağış etkisinin yitirirken, Konyaaltı Sahili'nde boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu.

#4
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Kıyı şeridine gelen vatandaşlar da, dalgaların dövdüğü sahili cep telefonlarıyla görüntüledi.

#5
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Konyaltı Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanda ise denizin rengi kahverengiye döndü.

#6
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Bu alanda bazı vatandaşlar sahilde dedektörle altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları ararken, bazıları da yine anı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

#7
Foto - Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde

Dalgaların kıyıya vurduğu noktalarda da martıların balık avlamak için sürekli dolaştığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu
Gündem

Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonunda, MOSSAD'a casusluk yaptığı tespit edilen Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alın..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza
Spor

Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza

Amedspor'da forma giyen Çekdar Orhan isimli terör sevici, saç örme hareketi ile "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle 5 maç men cezası..
Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı
Gündem

Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş davasından tutuklu yargılanan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23