  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı! Netanyahu'dan ABD'ye İran uyarısı: "Kötü anlaşma yapma" Barrot, Bağdat’ta! Fransa’dan güvenlik ve istikrar mesajı The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya Sıcak saatler! ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi vurdu
Dünya

Sıcak saatler! ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sıcak saatler! ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir gemiyi vurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

 

Paylaşımda ayrıca söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olay iddia: İran liderleri deliler gibi para aktarıyor
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olay iddia: İran liderleri deliler gibi para aktarıyor

Dünya

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olay iddia: İran liderleri deliler gibi para aktarıyor

Türkiye, Mısır ve Katar'dan tarihi hamle: ABD ve İran'a dev müzakere paketi sunuldu
Türkiye, Mısır ve Katar'dan tarihi hamle: ABD ve İran'a dev müzakere paketi sunuldu

Dünya

Türkiye, Mısır ve Katar'dan tarihi hamle: ABD ve İran'a dev müzakere paketi sunuldu

ABD, Suriye’den çekilmeye başladı
ABD, Suriye’den çekilmeye başladı

Dünya

ABD, Suriye’den çekilmeye başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a gider..
Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Gündem

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'dan onandığını açıkladı. Avukat Cem Kaya: "On..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23