Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var!

BBC Sport'a konuşan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi sözcüsü, şunları söyledi: "Suudi Arabistan Profesyonel Ligi basit bir ilke üzerine kurulmuştur: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transferler, harcamalar ve stratejiye ilişkin kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak üzere tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve, lig genelinde eşit şekilde uygulanır."