Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var!
Suudi Arabistan Ronaldo kriziyle çalkalanıyor ve hala çözüm yolu bulunamadı...
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun kulübü yönetme biçiminden memnun olmadığı için Al-Riyadh'a karşı formayı giymeyi reddetmiş ve kadroya alınmamıştı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden yaşananlarla ilgili açıklama geldi.
Suudi Arabistan'da hem Al-Nassr hem de 19 lig şampiyonluğuyla ülkenin en başarılı kulübü olan Al-Hilal, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kontrolündeki takımlar arasında yer alıyor. Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ise PIF'in Al-Hilal'e ayrıcalıklı davrandığını iddia ederek tepki göstermişti.
Al-Riyadh'a karşı oynanan maçta sahaya çıkmayı reddeden ve kadroya alınmayan Ronaldo'nun bu tepkisinin sebebi ise Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın bu hafta başında Al-Ittihad'dan lig lideri Al-Hilal'e transfer olması.
Al-Nassr, ara transfer döneminde yalnızca Irak U-23 orta saha oyuncusu Hayder Abdulkareem'i kadrosuna kattı.
Al-Hilal, bu sezon ligde namağlup ve 20 maç sonunda 50 puanla lider durumda.
Al-Nassr ise bir maçı eksik olmasına rağmen üçüncü sırada ve dört puan geride.
Al-Hilal'in Benzema'yla kadrosunu güçlendirirken Al-Nassr'ın transferde etkisiz kaldığını düşünen ve PIF tarafından kulübün yönetilme biçiminden memnun kalmayan Ronaldo için Suudi Arabistan Profesyonel Ligi açıklamada bulundu.
BBC Sport'a konuşan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi sözcüsü, şunları söyledi: "Suudi Arabistan Profesyonel Ligi basit bir ilke üzerine kurulmuştur: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transferler, harcamalar ve stratejiye ilişkin kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak üzere tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve, lig genelinde eşit şekilde uygulanır."
Cristiano, gelişiyle birlikte Al Nassr’a tam bağlılık göstermiş ve kulübün büyümesi ile hedeflerinde temel bir rol oynamıştır. Elbette her elit oyuncu gibi kazanmak ister. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde karar alamaz.
