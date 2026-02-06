Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor
Yurt dışından bireysel alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Artık yurt dışı sitelerinden sipariş edilen ve değeri ne olursa olsun tüm ürünler, gümrük vergisine tabi tutulacak. Küçük tutarlı alışverişleri vergi kapsamına alan bu hamle, e-ticaret dünyasında tüm dengeleri değiştirecek.
Bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar gümrük muafiyeti kaldırıldı.
Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan tebliğle Gümrük Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.
Buna göre, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmalar, eşyalar için yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunmaları halinde başvurularının kabul edileceği hükme bağlandı.
Düzenlemenin yayımlanmasından itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ve uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.
