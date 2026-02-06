Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor

Yurt dışından bireysel alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Artık yurt dışı sitelerinden sipariş edilen ve değeri ne olursa olsun tüm ürünler, gümrük vergisine tabi tutulacak. Küçük tutarlı alışverişleri vergi kapsamına alan bu hamle, e-ticaret dünyasında tüm dengeleri değiştirecek.