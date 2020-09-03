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Aktüel Pakistan'da bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti
Aktüel

Pakistan'da bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:48:13 -
Pakistan'da bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

PEŞAVER (AA) - Pakistan'ın kuzeybatısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan istihbarat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Güney Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin devriyesi sırasında yol kenarındaki bombanın infilak etmesi sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Pakistan, TTP militanlarının Afganistan’da kendilerine güvenli bölgeler bulduğunu öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından 26 Temmuz’da yayımlanan raporda, Afganistan'da gizlenen 6 binden fazla Pakistanlı militanın çoğunun TTP mensubu olduğu vurgulanmıştı.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

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