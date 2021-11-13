Pakistan'da bombalı saldırı! 2 polis öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 2 polis öldü, biri polis 7 kişi de yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.
Bombalı saldırıda 2 polis öldü.
Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.