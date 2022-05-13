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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yoldan geçen bir kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 08:02:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucunda yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yerel polis şefi Sajjad Khan'a göre, saldırı Karaçi'nin Saddar semtinde gerçekleşti.

Saldırıda yoldan geçen bir kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Khan, iki güvenlik mensubunun da yaralılar arasında olduğunu kaydetti.

Sajjad Khan, ayrıca olayda çok sayıda arabanın da zarar gördüğünü söyledi.

Bombalamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Karaçi son yıllarda benzer saldırılara tanık oluyor.

Geçen ay da kentteki bir üniversite kampüsünde yaşanan intihar eyleminde üç Çinli öğretmen ve bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı ayrılıkçı grup üstlenmişti.

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