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Pakistan’da bayram hazırlıkları başladı

Pakistan’da Ramazan ayının son günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram hazırlığı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:51:16 -
Pakistan’da bayram hazırlıkları başladı

Pakistan’da Ramazan ayının son günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram hazırlığı başladı.



Pakistan’ın en büyük şehri olan Karaçi’de Ramazan ayının son günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte pazarlara akın eden kadınlar ve çocuklar, kutsal günlere hazırlanmak için alışverişe başladı. Korona virüs salgınına rağmen sokakların kalabalık olduğu görülürken, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Hükümet, 9 Mayıs tarihinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri gevşetmişti.


İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada bayramın ilk gününün belirlenmesi için ayın bugün gözlemlenmeye başlandığı ve 27 Mayıs tarihine kadar ayın gözlemlenmeye devam edileceği duyuruldu.


Pakistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 50 bin 694’e, hayatını kaybedenler ise bin 67’ye ulaştı.

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