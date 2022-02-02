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Dünya Pakistan'da askeri noktalara eş zamanlı saldırı!
Dünya

Pakistan'da askeri noktalara eş zamanlı saldırı!

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 asker, 4 saldırgan öldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 23:51:00 -
Pakistan'da askeri noktalara eş zamanlı saldırı!

Ordudan yapılan açıklamada, silahlı kişilerin ilk olarak Banjgur'daki orduya ait bir güvenlik noktasına saldırı düzenlediği, çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırganların Naushki'de bir güvenlik kampına da sızmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, askerlerin saldırıyı püskürttüğü, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan saldırıları üstlendi.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde, geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

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