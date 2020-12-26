Pakistan'da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü
Pakistan'da askeri naaş taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2’si binbaşı 4 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2’si binbaşı 4 kişi hayatını kaybetti.
Askeri helikopter düştü
Pakistan’ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Minimarg kentinde askeri helikopter düştü. Kazada 2’si binbaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği belirtildi.
Askeri naaşı taşırken düştü
ISPR, helikopterin Sepoy Abdul Qadeer' isimli askerin naaşını Skardu'daki askeri hastaneye sevk ettiği sırada düştüğünü açıkladı.