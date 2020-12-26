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Dünya Pakistan'da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü
Dünya

Pakistan'da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Pakistan'da askeri naaş taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2’si binbaşı 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:29:00 -
Pakistan'da asker naaşı taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Pakistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2’si binbaşı 4 kişi hayatını kaybetti.

Askeri helikopter düştü

Pakistan’ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Minimarg kentinde askeri helikopter düştü. Kazada 2’si binbaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği belirtildi.

Askeri naaşı taşırken düştü

ISPR, helikopterin Sepoy Abdul Qadeer' isimli askerin naaşını Skardu'daki askeri hastaneye sevk ettiği sırada düştüğünü açıkladı.

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