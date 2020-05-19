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Dünya

Pakistan’da arka arkaya saldırılar! Askerler hayatını kaybetti

Pakistan’da ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 6'sı asker 7 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:37:00 -
Pakistan’da arka arkaya saldırılar! Askerler hayatını kaybetti

Pakistan'da iki farklı saldırıda 6'sı asker 7 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Maç kenti yakınlarındaki Pir Garib bölgesinde devriye görevini yürüten sınır muhafızları aracının geçişi sırasında teröristlerce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

6 asker hayatını kaybetti

Saldırıda askeri aracın sivil şoförüyle 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken bölgede arama faaliyetleri başlatıldı.

İkinci saldırı ise Belucistan'ın Mand bölgesinde düzenlendi. Burada teröristlerin açtığı ateşe karşılık veren askerlerden biri yaşamını yitirdi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için takip başlatılırken ülkede dün de 1 asker teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmıştı.

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