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Pakistan'da aile faciası! 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da bir kişi, kayınpederinin evinde çıkan tartışma sonucu 7 kişiyi silahla, 2 kişiyi de odaya kapattıktan sonra yakarak öldürdü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
Pakistan'da aile faciası! 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Multan şehrinde yaşanan aile içi tartışma sonrasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Multan şehrinde aile içinde yaşanan tartışma bir faciaya neden oldu. Ajmal adında bir adam kayınpederinin evinde çıkan tartışma sonrasında evdekilere silahla ateş ederek 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi. Kurtarma ekiplerine göre, Ajmal'in karısı da dahil silahla ateş ettiği 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aile üyesi 2 kişi yanarak can verdi. Yangında ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 kişiyi odaya kapatarak ateşe verdi

Polis yetkilisi Imran Mehmood, yaşanan olayın onur meselesi yüzünden meydana geldiğini, Ajmal'ın kayınpederinin evini basarak karısı ve karısının annesi, 2 kız kardeşi ve 3 çocuğu dahil 7 kişiyi vurduğunu ve vurulan akrabaların hepsinin olay yerinde öldüğünü bildirdi. Mehmood, Ajmal'in daha sonra evde bulunan iki kişiyi zorla bir odaya kapatarak ateşe verdiğini söyledi.

Erkek kardeşini arıyor

Polise göre, birkaç gün önce Suudi Arabistan'dan dönen Ajmal, karısından şüphelenmeye başladı. Olayla ilgili şüphelenilen 2 kişi gözaltına alınırken, polisin olay yerinden kaçan Ajmal'in erkek kardeşini aradığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
  1. Pakistan'ın Multan şehri
  2. aile içi tartışma
  3. Kurtarma ekipleri
  4. Imran Mehmood
  5. Suudi Arabistan

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