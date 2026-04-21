Dünya Pakistan'a 1 milyar dolarlık yeni nefes: Suudi Arabistan'dan ikinci taksit geldi
Pakistan’a 1 milyar dolarlık yeni nefes: Suudi Arabistan’dan ikinci taksit geldi

Pakistan’a 1 milyar dolarlık yeni nefes: Suudi Arabistan’dan ikinci taksit geldi

Pakistan, döviz rezervlerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan’dan sağlanan 3 milyar dolarlık finansmanın 1 milyar dolarlık ikinci diliminin ülkeye ulaştığını açıkladı.

Pakistan Merkez Bankasının (SBP) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 20 Nisan 2026 değer tarihi itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon almıştır. Bu, Suudi Arabistan ile yakın zamanda kararlaştırılan 3 milyar dolarlık fonun ikinci taksitidir." ifadeleri kullanıldı.

Dawn gazetesinin haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'dan birinci taksit olarak 2 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık imza!
Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü
