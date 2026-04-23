Pakistan yönetimi Afgan mültecileri eziyor

Pakistanlı yetkililerin Afgan mültecilere yönelik baskınları, keyfi gözaltıları ve zorla geri göndermeleri artırdığı bildirildi. Polis operasyonları, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Afgan mülteciyi sağlık hizmeti, eğitim ve diğer temel hizmetlere erişimde engellerle karşı karşıya bıraktı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Afganistan araştırmacısı Fereshta Abbasi açıklamasında "Pakistanlı yetkililer, Afgan mültecileri korunmaya ihtiyaç duyan insanlar olarak görmek yerine onlara korku yayıyor. Polisin kötüye kullanıma dayalı uygulamaları insanları yiyecekten ve sağlık hizmetinden vazgeçmeye zorluyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar Şubat 2026'dan bu yana yoğunlaşırken, polis Pakistan'ın çeşitli kentlerindeki Afganlara yönelik operasyonlarını genişletti. Baskınlar, gece geç saatlerde ev aramaları ve arama kararı olmaksızın gözaltılar gerçekleştirildi. Polis, geçerli vizesi olan Afganları da, belgesi olmayanları da gözaltına aldı.

Pakistan polisi gözaltına aldığı mültecileri toplama merkezlerine götürüyor ve ardından sınır dışı ediyor. Sadece 2026 yılında 146 binden fazla Afgan Pakistan'dan sınır dışı edildi ve 1 Nisan'dan bu yana bu sayı arttı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Şubat ile Nisan ayları arasında Pakistan'daki sekiz Afganla, kısa süre önce Afganistan'a ulaşmış dört kişiyle ve Afgan mültecilerle çalışan yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Görüşülen kişiler, polisin Afganları alışveriş yaparken, okula giderken ve iş ararken gözaltına aldığını, telefonlarına ve nakit paralarına el koyduğunu ve serbest bırakma karşılığında rüşvet istediğini söyledi. Rüşvet vermeyenler gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

Pakistan'daki Afgan mülteciler, çocukları ilgilendiren tıbbi acil durumlar dahil, geçerli vize gösteremedikleri sürece sağlık kuruluşlarına ve hizmetlerine erişemiyor. Gözaltına alınma korkusu, ailelerin tıbbi yardım aramasını engelliyor ve bu durum fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarını ağırlaştırıyor.

Birçok Afgan aile, çocuklarını yakalanma korkusuyla kapalı alanlarda tutuyor. Bir Afgan kadın, polislerin eşini ve dokuz yaşındaki kızını alışveriş yaparken gözaltına aldığını ve kısa süre sonra sınır dışı ettiğini, böylece ailenin parçalandığını belirtti.

Son aylarda çok sayıda olayda aileler de zorla parçalandı. Henüz 13 yaşındaki çocuklar tek başlarına Afganistan'a gönderilirken, anne babalar çocuklarının nerede olduğuna dair bilgi olmadan geride bırakıldı.

Sınır dışı edilen bazı aileler, sert yaşam koşullarının ve yiyecek, sağlık hizmeti ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişim eksikliğinin bulunduğu sınır hattındaki Afganistan kamplarına yerleştirildi.

İran ve Pakistan'dan yapılan geri göndermeler kapsamında 5.4 milyondan fazla Afgan'ın Afganistan gönderildiği belirtiliyor.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, geri gönderilen mültecilerin yeniden yerleştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

