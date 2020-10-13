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Aktüel Pakistan vize kolaylığı uygulamasıyla bir günde 2 binin üzerinde Afgan'a vize verdi
Aktüel

Pakistan vize kolaylığı uygulamasıyla bir günde 2 binin üzerinde Afgan'a vize verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:01:58 -
Pakistan vize kolaylığı uygulamasıyla bir günde 2 binin üzerinde Afgan'a vize verdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Kabil Büyükelçiliği, İslamabad yönetiminin Afganistan vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin kararının ardından bir günde 2 bin 59 Afgan'a vize çıkardı.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "12 Ekim'de, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği Afganistan vatandaşlarına 2 bin 59 vize çıkardı." ifadelerini kullandı.

Pakistan’da Bakanlar Kurulu 29 Eylül’de aldığı kararla Afganistan vatandaşlarına yönelik çok girişli yeni vize politikasını kabul etmişti.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, yeni vize politikası kapsamında, Afganistan vatandaşlarına tıbbi tedavi, aile meseleleri, iş, eğitim ve diğer amaçlar için Pakistan'ı ziyaretlerinde uzun süreli ve çok girişli vize verileceği kaydedildi.

Afganistan vatandaşlarına daha önce tek girişli vize veriliyordu.

Pakistan’ın bu adımı, İslamabad yönetiminin Afganistan’daki barış sürecinde küresel olarak takdir edilen rolünün ardından Kabil yönetimi ile ilişkilerini geliştirme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pakistan yönetimi geçen ay, Hayber Pahtunhva'daki Afganistan ile olan sınır kapılarının tamamını giriş ve çıkışlara açmıştı. Söz konusu sınır kapıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalıydı.

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