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Aktüel Pakistan ve Türkiye'den ikili ticaretin artırılması için "daha fazla çalışma" vurgusu
Aktüel

Pakistan ve Türkiye'den ikili ticaretin artırılması için "daha fazla çalışma" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:07:41 -
Pakistan ve Türkiye'den ikili ticaretin artırılması için "daha fazla çalışma" vurgusu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için daha fazla çalışma sözü verdi.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Müslüman Enstitüsü tarafından "Webinar" platformu üzerinden düzenlenen programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, İslamabad ve Ankara’nın dünyadaki en iyi siyasi ve diplomatik ilişkilere sahip olmasından memnun olduğunu söyledi.

Qazi, muazzam tarihi, siyasi ve kültürel ilişkilere rağmen 300 milyonluk nüfusu aşan iki ülke arasındaki ticaretin 600 ila 800 milyon dolar arasında gidip geldiğini belirtti.

Ekonomik ilişkiler üzerindeki mevcut durumun pek etkileyici olmadığını ifade eden Qazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılki Pakistan ziyaretinde her iki tarafın ticari konularda alışılmışın dışında bir yaklaşım benimsemeye karar verdiğini hatırlattı.

Qazi, Pakistan’da gıda, hizmet, altyapı ve inşaat olmak üzere çeşitli alanlarda ve büyüklükte 100 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da iki ülkenin çok iyi siyasi ilişkilere sahip olduğunu fakat ekonomik ilişkilerde doldurulması gereken bir boşluk olduğunu belirtti.

Yurdakul, iki ülkenin birçok sektörde iyi iş birliklerine sahip olduğunu ifade ederek, savunma sanayinin iş birliği alanında en başarılı alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Uluslararası forumlarda Türkiye ile Pakistan’ın dünyada yükselen İslamofobiye karşı birlikte seslerini yükselttiğine işaret eden Yurdakul, Türkiye’nin bu seviyedeki iş birliğinden oldukça memnun olduğunu kaydetti.

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