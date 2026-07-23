Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva, Pencap'ın yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.

Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ülkede şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Öte yandan, Gilgit Baltistan ile Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu tarladaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri zarar gördü.

HİNDİSTAN'IN KUZEYDOĞUSUNDAKİ SELLERDE ÖLENLERİN SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 41'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 24 saatte sellerden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.

Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da yardım ediyor.