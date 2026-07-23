  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya’dan intikam saldırısı! Kritik yerler vuruldu DMM’den DOA iddialarına yalanlama! Teşvik değişmedi Orta Doğu'da savaş tamtamları! İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı! Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!"
Dünya Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ise 41 kişi öldü.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva, Pencap'ın yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.

Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ülkede şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Öte yandan, Gilgit Baltistan ile Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu tarladaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri zarar gördü.

HİNDİSTAN'IN KUZEYDOĞUSUNDAKİ SELLERDE ÖLENLERİN SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 41'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 24 saatte sellerden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.

Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da yardım ediyor.

Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı

Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı

Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı
Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

Dünya

Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23