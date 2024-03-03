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Ekonomi Pakistan Türkiye'yi seçti, yanıt bekliyor! Endüstriyel ocak satıcısının kapısını çaldı...Almak istiyor!
Ekonomi

Pakistan Türkiye'yi seçti, yanıt bekliyor! Endüstriyel ocak satıcısının kapısını çaldı...Almak istiyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 22:29:00 - 2024-03-03 22:55:19
Pakistan Türkiye'yi seçti, yanıt bekliyor! Endüstriyel ocak satıcısının kapısını çaldı...Almak istiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi haberi ajanslara düşerken Pakistan’dan bir de ithalat ilanı haberi geldi! Pakistan’da bir firma, Türk üreticilerden endüstriyel ocak satın alacak.

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için Pakistan bir ithalat ilanını paylaştı!

Pakistan’da ticari mutfak ekipmanları tedarik ederek restoran endüstrisi alanında hizmet veren ithalatçı firma, bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den endüstriyel ocak satın alacağını belirtti. Türk şirketlerinden haber bekliyor!

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif’i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.
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