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Dünya Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı'nın yakın zamanda Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor. Uçağın ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:12:00 -
Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı, teslim edilmeye hazırlanıyor.

Türkiye ile Pakistan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacı ile 2016 yılında, 52 adet PAC MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı tedariki konusunda mutabakat imzalamıştı. ‘Defence785’ isimli Twitter kullanıcısı, Pakistan Havacılık Kompleksi’nin Kamara tesislerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ile Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek Super Mushak uçağının ilk görüntüsünü paylaşmış oldu.

Fotoğraftaki Super Mushak uçağının Türk Hava Kuvvetleri boyamasına ve logosuna sahip olduğu görüldü.

Son 3-4 yıllık zaman dilimi içerisinde Pakistan; Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu, 4 adet MİLGEM Korveti tedariki ve 30 adet T129 ATAK Taarruz Helikopteri tedariki gibi mega savunma tedarik projelerinde Türkiye’yi tercih etmişti.

Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik ilk Super Mushak teslimatının, 2021 yılı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Super Mushak ile eğitime başlayan pilotların, sırasıyla KT-1T – envantere girdiği zaman HÜRKUŞ-B – ve T-38 uçakları ile eğitim faaliyetlerine devam etmeleri planlanıyor.

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