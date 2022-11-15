Pakistan Türkiye kararını dünyaya ilan etti: Dün itibariyle başladık

Pakistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), THY ile vardığı kod paylaşımı anlaşması sonrası yolcularının İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD’ye seyahat etme imkânı sunmaya başladı. Pakistan Havayolları’nın İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşu 14 Kasım’da gerçekleşti.

Pakistan’ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (Pakistan International Airlines - PIA) ve Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), geçmişe dayanan iş birliğini kuvvetlendirerek ağ kapsamlarını arttıracak gelişmiş bir kod paylaşımı düzenlemesine girdi.

Bu işbirliği ile PIA, Lahor ve İslamabad’dan Boeing 777 tip uçaklarla, Pakistan’dan İGA İstanbul Havalimanı’na haftada dört sefer ile İslamabad’dan ve haftada iki sefer ile de Lahor şehrinden olmak üzere, haftalık toplam altı uçuş gerçekleştirecek şekilde büyük bir uçuş operasyonunu üstlenirken; İstanbul’a bu uçuşlarla gelen yolculardan tercih edenlerin aktarmalı uçuşları ise THY tarafından gerçekleştirilecek. Bu yeni uçuşlar sayesinde Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki PIA yolcuları için 28 yeni ağ noktası açılmış olacak. PIA’ın İGA İstanbul Havalimanı’na uçuşları sayesinde 2021’de İGA tarafından geliştirilen ‘Pakistan Dostu’ hizmetler planı dahilinde İstanbul, Pakistanlı denizaşırı gezginler için en çok tercih edilen transfer havalimanı olurken bu anlaşmanın İGA İstanbul Havalimanı’na 150 bin yolcu civarında ilave trafik getirmesi de bekleniyor. Türkiye ve Pakistan arası gerçekleşecek havacılık iş birliği aynı zamanda Türkiye ve Pakistan’ın diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıl dönümünü de taçlandırmış olacak.

İlk uçuş 14 Kasım’da gerçekleşti

Pakistan ve Türkiye arasındaki ortaklığın ilk uçuşu ise 14 Kasım 2022’de Lahor’dan İstanbul’a gerçekleşti. İlk uçuştan bir hafta sonraki uçuş Pakistan havacılık sektörünün protokol heyeti ile gerçekleşecek ve İstanbul’a gelen heyet, bu iş birliği dolayısıyla İGA İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşecek törene katılım sağlayacak.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “İGA İstanbul Havalimanı’nın daha fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapması adına çalışmalar yürütüyor ve dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada Pakistan Uluslararası Havayolları’nın İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği, Türkiye ve Pakistan arasında var olan kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için büyük bir fırsat. PIA ile son üç yıldır yakın temasta çalışıyoruz ve PIA’nın iki ülke arasında turizmi geliştirecek ve Pakistanlı gezginlere İstanbul gibi büyük bir hub’dan dünya çapında yaklaşık 300 noktaya bağlantı imkânı sunacak İslamabad ve Lahor seferlerinden büyük memnuniyet duyuyoruz” sözleriyle bu ortaklığın önemine dikkat çekti.

Bölgede oyunun kuralları değişecek

Geliştirilmiş kod paylaşımlı uçuşların başlamasına ilişkin Uluslararası Pakistan Havayolları CEO’su Amir Hayat ise Türkiye’nin doğal müttefikleri olduğuna inandığını ve iki büyük ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının verimli bir ticari havacılık ilişkilerine de dönüşmesi için doğru zaman olduğunu belirtti. Ayrıca, THY ile gerçekleştirilen bu ortaklığın her iki havayolu için de uçuş ağı yayılımını artıracağını ve yolcular için daha fazla ve çok daha esnek bağlantı imkânı sunacağını söyleyen Hayat; her iki ülkenin hedefinin de kısa uçuş ve hızlı transfer sürelerini yolculara sağlayarak, bölgede oyunun kurallarını değiştirmek olduğunun altını çizdi.